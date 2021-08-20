Омбудсмены Казахстана и России обсудили дискриминацию по языковому признаку

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области продвижения и защиты прав человека, передает zakon.kz.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, учитывая позитивный опыт Казахстана по общественному наблюдению, пригласила казахстанского омбудсмена Азимову Эльвиру ознакомиться с работой уполномоченного по правам человека в РФ и региональных омбудсменов по защите избирательных прав граждан в ходе выборов в РФ и возможного обмена опытом, - пишет пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК.

В ходе встречи Азимова предложила усилить взаимодействие в области межнационального и межконфессионального согласия с целью защиты и недискриминации прав человека, подчеркнув важность сохранения стабильных дружественных отношений между двумя странами.

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Азимова напомнила, что Казахстан и Россия являются участниками Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которые не допускают преследований по языковому признаку. Статья 14 Конституции Республики Казахстан прямо гласит: "Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка..." Аналогичная норма предусмотрена в Конституции Российской Федерации.

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В этой связи уполномоченный по правам человека в Казахстане предложила обратиться к правоохранительным органам РК и РФ о тщательном расследовании и пресечении подобных фактов, привлечении к ответственности нарушителей, совершающих лично либо поощряющих, в том числе с использованием интернет-сетей, подобную дискриминацию. Азимова отметила, что подобные факты международным сообществом признаются грубейшими нарушениями прав человека и способствуют разжиганию межнациональной розни, порождают ответную агрессию и ненависть, что в результате приводит к нестабильности и конфликтам в обществе, человеческим трагедиям.

Продвижение политики уважения государственного и других языков должно осуществляться исключительно мирными и законными способами на принципах уважения человека и его прав. И это касается не только обычных граждан, но и гражданских и политических деятелей. Мы не должны поощрять публичных заявлений, порождающих агрессию, ненависть и нетерпимость к другим гражданам, в том числе по языковому признаку, - подчеркнула Азимова в ходе встречи.