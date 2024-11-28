Новые возможности сотрудничества: эксперт о договоренностях Казахстана и России

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан является логическим продолжением успешно наработанной за многие годы базы двустороннего сотрудничества. Необходимо отметить, что подобный визит президента России в Казахстан состоялся 9 лет назад – в 2015 году, сообщает Zakon.kz.

В основе казахстанско-российского сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение и конструктивный политический диалог на высоком уровне. Эти принципы являются узловыми элементами любых современных межгосударственных связей, считает ведущий эксперт отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев.

Подготовка развернутого политического заявления глав государств и подписание десятков соглашений подчеркивают приверженность обеих сторон укреплению союзнических связей, дальнейшему углублению сотрудничества в сферах экономики, политики, культурно-образовательного обмена.

На сегодняшний день Казахстан и Россия могут похвастаться успешностью и стабильностью функционирования различных рабочих межгосударственных площадок. Например, из года в год представители двух стран собираются на Форуме межрегионального сотрудничества, который, кстати, в этом году отмечает свой 20-й юбилей. Данный формат со всей уверенностью можно охарактеризовать как наиболее эффективный с точки зрения решения и обсуждения насущных вопросов торгово-экономического взаимодействия, отмечает сотрудник КИСИ.

Помимо этого представители двух стран регулярно проводят встречи в рамках межправительственных комиссий, межмидовских консультаций, совместных демаркационных комиссий и т.д. Все это является показателем того, что казахстанско-российский диалог наполнен практической составляющей. На сегодняшний день сложно назвать сферу, в которой бы не сотрудничали представители двух государств.

Еще одним немаловажным аспектом сотрудничества Астаны и Москвы является представленность и коммуникация в рамках международных авторитетных институтов, таких как ООН, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, СВМДА.

"Совместное участие в этих организациях позволяет Казахстану и России эффективно координировать действия по широкому спектру вопросов, укреплять двусторонние отношения и в целом "сверять часы" по актуальным вопросам международной политики". Алишер Абдрешев

В целом, данный визит и подписанные соглашения открывают новые возможности для экономического взаимодействия. Несмотря на внушительный объем торгово-экономического взаимодействия, двум странам по-прежнему есть что предложить друг другу. В этом контексте потенциал действующих рабочих межгосударственных площадок должен продолжать совершенствоваться и укрепляться, оставаясь движущей силой межгосударственного диалога, отметил Алишер Абдрешев.

Ранее мы сообщали, что во время переговоров на высшем уровне в качестве основных задач было выделено углубление сотрудничества в стратегических отношениях и дальнейшее наращивание взаимного товарооборота. Был принят пакет межправительственных документов, включая комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы, план совместных действий на 2024-2026 годы.

Отметим, что 27 ноября 2024 года статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".