Карагандинцы опасаются обвала ветхих домов из-за новостройки

Рядом с ветхим жильем карагандинцев собираются построить девятиэтажный дом. Люди уверены: их строения, которым уже больше 70 лет, просто не выдержат, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На месте этого дома хотят построить девятиэтажный дом. Не выдержат коммуникации! Энергия здесь слабая, вода до 5 этажа не доходит. Канализация - та же история. Мы все возмущены! - рассказала телеканалу карагандинка Баскен Абильдина.

Как уточняется, высотный дом хотят возвести на месте старой одноэтажной столовой. И представитель заказчика заверил, что при планировании учтены все детали.

Мы отказались от свай, у нас не будет свайного фундамента. Хотя он более дешевый. У нас будет монолитная плита. Это делается для того, чтобы здания другие не пострадали, если будет какой-то урон, мы его компенсируем. Люди смогут обратиться в суд и доказать это, - отметил представитель собственника земельного участка Кайрат Калиев.

Чиновники опасения жильцов старых домов тоже не разделяют. По их словам, проект одобрен и прошел все процедуры согласования. Специалисты тщательно изучили зону прежних шахтных подработок. И считают, что они не повлияют на осадку грунта.

Мы смотрели, изучали зону подработок, где есть вероятность того, что почва неустойчивая. Она идет выше севернее данного участка на два квартала. И в проекте это отображено, - заявил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Караганды Куат Бектемисов.

Отмечается, что жильцы старых домов предлагают застройщику высоту дома до четырех-пяти этажей. Люди уверены, это обеспечит им безопасность и не нарушит в будущем спокойствие и тишину района.