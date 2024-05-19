Спасатели нашли упавший вертолет, на борту которого находился президент Ирана – СМИ

Спасательные команды обнаружили обломки вертолета, на котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Press TV. Однако о самом президенте ничего не сообщается.

Между тем, Красный Полумесяц опровергает сообщения ряда СМИ об обнаружении обломков.

Отметим, что иностранные СМИ дают противоречивую информацию об инциденте.

Напомним, что непогода сильно мешает спасателям во время поисков упавшего вертолета.

New footage of the site of the accident for the helicopter carrying the president @Raisi_com pic.twitter.com/5yMzbHEtsk — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 19, 2024

Ранее сообщалось, что 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Иностранные СМИ написали, что некоторые люди из окружения президента Ирана Ибрахима Раиси связались с командным центром, что вселяет надежду, что в результате аварии обошлось без жертв.

Позже стало известно, что потерпевший крушение вертолет не могут найти из-за тумана.

Спасатели рассказали о масштабных поисках упавшего вертолета.