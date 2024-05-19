Потерпевший крушение вертолет с президентом Ирана не могут найти из-за тумана

Глава МВД Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани заявил, что до места крушения вертолета, в котором находился президент страны Ибрахим Раиси, еще не добрались, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство IRNA, к району инцидента направляются различные спасательные группы, но из-за тумана и плохой погоды добраться до места происшествия им пока не удалось.

"Мы связались с экипажем. Однако, учитывая сильный туман и рельефную местность, мы надеемся, что спасательные команды доберутся до места происшествия раньше и предоставят нам дополнительную информацию", – рассказал Ахмад Вахиди.

Также появилась информация о том, что президент Ибрахим Раиси выжил, об этом пишут со ссылкой на иранское издание Mehr. Однако издание позднее удалило эту новость. Официального комментария по этой информации пока нет.





Ранее сообщалось, что 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку". Иностранные СМИ написали, что некоторые люди из окружения президента Ирана Ибрахима Раиси связались с командным центром, что вселяет надежду, что в результате аварии обошлось без жертв.

