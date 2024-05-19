Дождь, град и гроза ожидаются в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
Астана
19 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +18+20°C.
20 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +13+15°C.
21 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8 °C, днем +15+17 °C.
Алматы
19 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град, безветренно. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +23+25°C.
20 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +18+20°C.
21 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +20+22°C.
Шымкент
19 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, шквал. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +18+20°C.
20 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +20+22°C.
21 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C.