Токаев и Путин встретились в Кремле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин встретились в Кремле для двусторонних переговоров, передает zakon.kz.

Действительно, наши контакты никогда не прерывались, даже в условиях пандемии: мы работали в режиме онлайн, говорили по телефону. Но, как говорится, (лучше) один раз увидеть, чем сто раз услышать. Казахстан и Россия являются союзниками, мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично, - приводит слова Токаева пресс-служба главы РФ.

Путин отметил, что, несмотря на пандемию, в прошлом году у нас был небольшой спад – около 4%, зато за I полугодие текущего года товарооборот вырос более чем на 33% сразу.

Мы активно сотрудничаем в международных организациях, включая наши объединения, имею в виду и ШОС, и Евразийский экономический совет. По всем направлениям есть хорошее продвижение вперед. Наши союзнические отношения укрепляются, приобретают все новое качество, - сказал Путин.

Затем диалог зашел о ситуации в Афганистане.

Но конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопрос безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы, а потом у нас еще работа в рамках ШОС и ОДКБ в плановом порядке в середине сентября, и я очень надеюсь, что мы с Вами встретимся тоже, наверное, уже в режиме видеоконференции, тем не менее поработаем вместе. И я Вам благодарен за то, что Вы приняли это приглашение (принять участие в мероприятиях) на Восточном экономическом форуме. Так что у нас очень большая повестка, и сегодня, безусловно, будет что обсудить, имея в виду все эти обстоятельства, связанные с безопасностью, - резюмировал глава России.

Глава Казахстана поблагодарил Путина за приглашение посетить Москву и высказался о товарообороте сопредельных регионов РК и РФ.

Вы только что привели абсолютно корректную цифру роста двустороннего оборота. Надо сказать, что наши сопредельные регионы дают 70% данного товарооборота. Мы запланировали с Вами встречу форума приграничных районов, регионов, и надеюсь, что она состоится в октябре, если не в личном формате, то хотя бы в режиме онлайн, поскольку люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям, - отметил Токаев.

Также он планирует согласовать политику в сфере безопасности Казахстана и России в контексте событий в Афганистане.

Действительно, мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблем безопасности. И эта проблема особенно становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане. Хотел бы сегодня выслушать Вашу точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно с общих позиций проводить нашу политику, - сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что во время визита Токаева в Москву будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

Отметим, что Казахстан продолжает внимательно следить за ситуацией в Афганистане, поддерживает заявление Совета безопасности ООН о необходимости создания в стране инклюзивного и репрезентативного правительства, уважения прав нацменьшинств и женщин, соблюдения международного законодательства.