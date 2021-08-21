Эксперты высказались о межэтнической ситуации в Казахстане

В столичном Доме дружбы состоялся круглый стол на тему "30 лет независимости - 30 лет единства, мира и согласия", приуроченный ко Дню Конституции Казахстана, передает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Научно-экспертного совета АНК, РМД "Жаңғыру жолы", представители научной интеллигенции, этнокультурных объединений АНК. В ходе круглого стола были затронуты вопросы обеспечения конституционных прав и свобод гражданина, принципов равенства, единства, верховенства закона, закрепленных нормами Основного закона.

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Как отметил депутат Мажилиса Парламента Юрий Ли, Казахстан дает возможность, независимо от национальной принадлежности, двигаться и в бизнесе, и на государственной службе, когда практически все этносы представлены на разных уровнях государственной власти и принимают участие в решении различных государственных задач, а наряду с государственным языком везде применяется русский язык.

Вопрос языка, национальный вопрос не стоит принципиально, - подчеркнул мажилисмен.

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Виктория Трегубова, родившаяся в России и переехавшая с родителями в Жамбылскую область по семейным обстоятельствам, отмечает, что дискриминации по языку в стране нет.

Я никогда не испытывала давления. Я и сейчас вижу это. В целом, казахский народ всегда гостеприимно относился к представителям других национальностей. И по сей день к тебе относятся с заботой. Созданы все условия, есть бесплатные курсы, начиная со школы. Если у человека есть такое намерение и желание, он будет учить государственный язык, - заключила Трегубова.

По общему мнению, в Казахстане нет дискриминации по языковому принципу, государством созданы равные возможности для развития языков этносов.

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Заведующая кафедрой АНК ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, председатель Ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстана Наталья Калашникова напомнила, что по заключению Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств "Закон о языках" Казахстана является одним из самых либеральных на постсоветском пространстве.

Участники круглого стола особо отметили, что межэтнические отношения в республике развиваются стабильно, а возникающие вопросы и трудности решаются в цивилизованной форме на основе диалога. По мнению спикеров, это позволяет обеспечить сохранение мира и стабильности в обществе.