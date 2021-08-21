Три золотые медали привезли казахстанцы с чемпионата Европы по ММА

16-20 августа 2021 года в Казани прошло открытое континентальное первенство Европы по ММА среди молодежи 18-20 лет и взрослых старше 21 года, передает zakon.kz.

В чемпионате приняли участие 252 спортсмена из 14 стран. Казахстан представила команда из 27 членов национальной сборной (12 взрослых и 15 в возрастной категории 18-20 лет). По итогам четырех соревновательных дней в копилке казахстанской сборной три золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей, - рассказали в пресс-службе соединенных ММА федераций Казахстана.

Как уточняется, триумфатором чемпионата стал столичный боец, выступавший в молодежной категории в весе до 52,2 кг, Ерсултан Шакенбай. Спортсмен в полуфинальном поединке победил россиянина Мухаммадамина Мукумова редким болевым приемом "Сулоев стретч" (рычаг колена). В финале Ерсултан одержал победу над другим российским бойцом Иваном Веретенниковым единогласным решением судей и завоевал первое "золото" для Казахстана.

В полусреднем весе до 77,1 кг среди молодежи финал разделили два казахстанца - Данил Губин из Карагандинской области и Досжан Кенжебаев из Алматинской области. Поединок был равным и с минимальным перевесом судейских оценок победу и титул чемпиона Европы завоевал карагандинец.

Третье "золото" для Казахстана, но уже среди взрослых, в весовой категории до 61,2 кг завоевал актюбинец Жанибек Тыныштык. В финале он встретился с сильным российским панчером Сергеем Ширкуновым. Единогласным решением судей победу одержал казахстанский боец.

Одним из ярчайших поединков чемпионата стал бой в полуфинале между титулованной казахстанкой Аян Турсын и итальянской спортсменкой Мартиной Корради. Аян победила соперницу, отправив в нокаут бэкфистом. К сожалению, в финальном поединке Аян Турсын уступила судейским решением спортсменке бразильского происхождения, представляющей Королевство Бахрейн, Аезе Рамос Бертолсо, - говорится в сообщении.

Призеры чемпионата Европы по ММА:

Молодежь (18-20 лет)

47,6 кг - Карина Сисенова - бронза

52,2 кг - Ерсултан Шакенбай - золото

56,7 кг - Укилай Ахметуаликызы - серебро

56,7 кг - Нурбол Кулжабаев - бронза

61,2 кг - Абай Жалал - серебро

61,2 кг - Салауат Каби - бронза

77,1 кг - Данил Губин золото

77,1 кг - Досжан Кенжебаев серебро

93 кг - Алиби Пернебек - бронза

93 кг - Ансар Касымжанов - бронза

120,2 кг - Нурхажидин Насирдинов - бронза

120,2 кг+ - Даулет Молдаш - серебро

Взрослые (21+)

47,6 кг - Инас Аширбек - бронза

52,2 кг - Аян Турсын - серебро

52,2 кг - Нуржамал Садыкова - бронза

52,2 кг - Ерулан Кабдулов - серебро

61,2 кг - Жанибек Тыныштык - золото

120,2 кг+ - Талгат Жиентаев - серебро

В командном зачете чемпионата Европы среди молодежи 18-20 лет сборная Казахстана заняла второе место, уступив лишь бесспорному мировому лидеру - России. Среди взрослых старше 21 года казахстанская команда заняла четвертое место. В общем зачете сборная Казахстана заняла третье место.