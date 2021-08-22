Талибы запретили музыку и работу женщин на радио

Талибы запретили исполнять музыку и привлекать женщин к работе на радиостанциях в центральной провинции Газни, передает zakon.kz.

Афганское агентство Pajhwok сообщило, что распоряжение отдало новое руководство региона после его захвата членами исламистского движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане).

Талибы произвели назначения после того, как 12 августа ими был установлен контроль над Газни.

Ранее представители "Талибана" пообещали "уважать права женщин" и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать.

Однако в провинциях, захваченных до Кабула, все эти запреты уже действуют, равно как и многие другие. По сообщениям СМИ, в захваченных регионах женщин отправляли с работы домой. Женщин обязали выходить на улицу только в сопровождении мужчин и "покрывать себя", когда они покидают помещение, им запретили работать за пределами дома, а девочкам ограничили образование.

Кроме того, начальник одного из отделений полиции провинции Мохаммад Хашем Галджи исчез сразу же после входа отрядов "Талибана" в административный центр региона. Родственники Галджи до сих пор не имеют о нем никаких сведений и считают пропавшим без вести.

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15 августа талибы вошли в Кабул. Правительственная армия не оказала им никакого сопротивления.