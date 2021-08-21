Евросоюз не намерен признавать "Талибан"

Евросоюз поддерживает технические контакты с движением "Талибан", но не ведет политических переговоров и не намерен его признавать, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На эту тему высказалась председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Евросоюз поддерживает оперативные контакты с "Талибаном", они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании, - сказала она.

Ранее боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) вошли в Афганистан и заняли президентский дворец. Позднее их представитель объявил об окончании войны в стране.

В МИДе Казахстана заявили, что "Талибан" не признают.

В данное время Токаев и Путин встретились в Кремле, чтобы в том числе обсудить и ситуацию в Афганистане.