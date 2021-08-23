Талибы дали 4 часа на капитуляцию членам сопротивления в Панджшерском ущелье

Сотни боевиков движения "Талибан" (организация, запрещенная в России) направились к Панджшерской долине к единственной оставшейся не занятой ими провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, сообщает zakon.kz.

Антиталибские силы негласно возглавляет Ахмад Масуд сын военачальника Ахмада Шах Масуда, передает Al Arabiya.

Он отверг ультиматум исламистов, потребовавших в течение четырех часов передать им контроль над регионом.

Отряды сопротивления талибам начали формироваться в считанные дни после входа талибов столицу. Они отбили район Панджшерского ущелья, стратегического пункта, позволяющего контролировать связь Кабула с севером Афганистана. Позднее к ним подошли порядка 10 тысяч военных из соединений, ранее находившихся под началом бежавшего маршала Абдул-Рашида Дустума, одного из лидеров афганских узбеков.

"Талибан" взял под контроль почти всю территорию Афганистана после того, как США начали вывод войск из этой страны. 15 августа под контроль талибов перешла столица страны — Кабул, правительство было низложено, президент бежал. Ахмад Масуд и бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявили о формировании сопротивления в провинции Панджшер, к ним присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с талибами.

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