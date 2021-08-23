В ЕС не договорились о беженцах из Афганистана

Между странами Евросоюза нет договоренности по вопросу афганских беженцев, сообщает zakon.kz.

Об этом в социальных сетях написал премьер-министр Словении.

Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас [в Совете ЕС] нет… консенсуса, - уточнил Янез Янша.

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По его словам, в Евросоюзе нет даже никакого большинства в пользу приема вынужденных переселенцев.

Правда, ранее министр иностранных дел страны Анже Логар заявил, что власти "в рамках распределения бремени между членами ЕС при приеме афганских сотрудников союза" готовы принять лишь пятерых беженцев из Афганистана, - говорится в сообщении "Известий".

По информации Европейской комиссии (ЕК), в Афганистане сохраняется чрезвычайно высокий уровень внутренних перемещений. Порядка 3 млн афганцев стали вынужденными переселенцами внутри этой страны в конце прошлого года и около 550 тыс. — с начала нынешнего.

Стоит отметить, что 17 августа президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.