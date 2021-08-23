США снова обратились к Кыргызстану о транзите военных

США запросили у Бишкека помощь в переброске американских военных из Афганистана, передает zakon.kz.

Об этом заявил глава киргизского МИД Руслан Казакбаев в интервью РИА Новости.

Министр рассказал, что "вопрос о сотрудничестве в таком формате пока не стоит". Республика уже принимала военных НАТО на базе аэропорта "Манас", позволив разместить там силы антитеррористической коалиции в 2001-2009 годах, для поддержки кампании в Афганистане. Казакбаев также отметил, что по вопросу размещения в Кыргызстане войск США "были различные обращения, консультации на различных уровнях".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Кремле и Белом доме сообщил, что президент России Владимир Путин высказывался против присутствия войск США в странах Средней Азии. Это произошло на встрече с американским президентом Джо Байденом в Женеве. Позиция российского лидера, по данным издания, стала препятствием для размещения авиабаз ВВС США в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане.

Это могло бы значительно облегчить для американских самолетов и беспилотников задачи по нанесению ударов по силам "Талибана" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) в Афганистане. Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков в июле заявлял, что Россия предостерегла США от переброски войск в граничащие с Афганистаном страны.