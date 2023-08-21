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В Кыргызстане задержали чеченца, критиковавшего Рамзана Кадырова

Арест чеченского оппозиционера в Кыргызстане Фото: Zakon.kz
В аэропорту "Манас" задержали чеченского активиста Мансура Мовлаева, сообщает Zakon.kz.

Его водворили в ИВС ГКНБ, по его кейсу работает госадвокат. 21 августа ожидается судебный процесс, сообщает Kaktus.media.

По данным правозащитницы Толекан Исмаиловой, в России Мовлаева подвергали пыткам.

Мансур Мовлаев является активистом и одним из критиков Рамзана Кадырова.

B 2020 году его осудили на три года лишения свободы по сфабрикованному делу из-за политически-религиозных соображений и критику власти Чечни.

Мовлаев освободился условно-досрочно в 2022 году. Сообщается, что позже его снова водворили в тюрьму, откуда ему удалось сбежать и покинуть Россию. После задержания его ожидает экстрадиция в Россию.

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