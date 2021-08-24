Паралимпиада стартует в Токио во вторник, она продлится до 5 сентября. В программе появятся новые виды: бадминтон и тхэквондо, они заменят парусный спорт и одну из дисциплин футбола, передает zakon.kz.

На Играх будет разыграно 539 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 11 комплектов больше, чем на Паралимпиаде-2016. Первые награды будут разыграны 25 августа в велоспорте, фехтовании сидя и плавании, - пишут РИА Новости.

Честь Казахстана будут защищать 25 паралимпийцев по семи видам спорта.

Казахстанские паралимпийцы завоевали семь лицензий по плаванию, шесть лицензий по дзюдо, пять лицензий на счету у пауэрлифтеров, три лицензии у таеквондистов и две лицензии завоевали легкоатлеты, - рассказали в пресс-службе Национального паралимпийского комитета РК

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