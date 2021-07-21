Определен состав сборной Казахстана на Паралимпийские игры

XVI летние Паралимпийские игры Токио-2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября, где честь Казахстана будут защищать 25 паралимпийцев по семи видам спорта, сообщает zakon.kz.

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Казахстанские паралимпийцы завоевали семь лицензий по плаванию, шесть лицензий по дзюдо, пять лицензий на счету у пауэрлифтеров, три лицензии у таеквондистов и две лицензии завоевали легкоатлеты. пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

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Отмечается, что казахстанские паралимпийцы впервые завоевали лицензии в таких видах спорта, как пара каноэ и пара пулевая стрельба.

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Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии и двукратный чемпион Европы по пара таеквондо Нурлан Домбаев и серебряный призер XV летних Паралимпийских игр Рио-2016 Раушан Койшыбаева определены знаменосцами паралимпийской сборной Казахстана в Токио-2020. пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

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Токио-2020 являются шестыми Паралимпийскими играми, в которых принимают участие спортсмены независимого Казахстана. За последние 25 лет Казахстан впервые отправляет больше 20 спортсменов на Паралимпийские игры.

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В Атланте в 1996 году от Казахстана выступили 12 паралимпийцев, в Сиднее-2000 - двое, в Афинах-2004 - восемь, в Пекине-2008 - трое, в Лондоне-2012 - семеро, в Рио-2016 - 10 и наконец 25 спортсменов из Казахстана примут участие в летних Паралимпийских играх Токио-2020. пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

Состав сборной Республики Казахстан на Паралимпийские игры Токио-2020

Плавание:

1. Нурдаулет Жумагали;

2. Нурали Советқанов;

3. Сиязбек Далиев;

4. Ержан Салимгереев;

5. Зульфия Габидулина;

6. Роман Агалаков;

7. Алия Рахимбекова.

Легкая атлетика:

1. Дастан Мукашбеков;

2. Салтанат Абылкасымқызы.

Дзюдо:

1. Жанбота Аманжол;

2. Зарина Байбатина;

3. Темиржан Даулет;

4. Даяна Федосова;

5. Ануар Сариев;

6. Ғалымжан Смагулулы.

Каноэ:

1. Бейбарыс Спатай.

Таеквондо:

1. Нурлан Домбаев;

2. Нышан Омирали;

3. Камила Досмолова.

Пауэрлифтинг:

1. Давид Дегтярев;

2. Раушан Койшыбаева;

3. Рахмеджан Хамаев;

4. Гульбану Абдыхалыкова;

5. Алина Солодухина;

6. Айсулу Жумабаева.

Пара пулевая стрельба:

1. Айсулу Жумабаева.