Талибы захватили американские самолеты и ракеты

Движение "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как уточняется, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне. По информации телеканала Al-Arabiya, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято.

Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно, – сообщил источник телеканалу.

В США ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение об операциях, включая удары по военным складам.

Читайте также: Талибы заявили, что всех простили и намерены поднимать экономику Афганистана

На фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.

Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

Читайте также: Талибы предложили амнистию президенту Афганистана

Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.