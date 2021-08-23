Талибы предложили амнистию президенту Афганистана

Движение "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) предложило амнистию президенту Афганистана Ашрафу Гани и вице-президенту Амрулу Салеху, передает zakon.kz.

Кроме того им позволено вернуться в страну, если они захотят, сообщает РИА Новости.

Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и (советника президента по безопасности) Хамдуллу Мохиба. Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала (который воевал против нас) до простого человека, – заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур Рахман Хаккани пакистанскому телеканалу Geo TV, добавив, что вражда была только на основе религии.

Как сообщает агентство, на фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.

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Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину. В свою очередь Салех – тоже покинувший территорию Афганистана – заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

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