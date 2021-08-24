Украинский самолет угнали в Афганистане

Неизвестные угнали украинский самолет в Афганистане, сообщает zakon.kz.

Данный борт предназначался для эвакуации украинских граждан из Афганистана.

17 августа у нас фактически украли самолет. Он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти граждан Украины, - приводит РИА Новости слова заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина.

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15 августа талибы вошли в Кабул. Правительственная армия не оказала им никакого сопротивления.