Казахстанцы завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Азии

В чемпионате Азии по армрестлингу, который проходит в городе Жанашар Алматинской области, приняли участие более шестисот спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Ирана, Туркменистана и Монголии, передает zakon.kz.

Первенство Азии проходило среди спортсменов и атлетов с ограниченными возможностями.

В соревновании столичные спортсмены завоевали шесть золотых и одну серебряную медали, а среди спортсменов с ограниченными возможностями столичная копилка пополнилась еще двумя золотыми и двумя серебряными призами.

Как отмечает пресс-служба столичного акимата, Чемпионат Азии проходит ежегодно, впервые на соревнованиях принимали участие столичные спортсмены с инвалидностью, ранее в столице не функционировал данный вид спорта. В 2021 году в "Детско-юношеской спортивной школе, спортивной школе для спортсменов с инвалидностью" акимата города Нур-Султан открылась секция по армрестлингу, тренировки проходят в Паралимпийском тренировочном центре.

Благодаря решению руководства столичного ДЮСШа, мы открыли в школе армрестлинг. Первым этапом стал набор спортсменов, к моему удивлению, желающих пришло не мало. Как и в любом спорте, здесь важна дисциплина. Радует, что ребята относятся с ответственностью к тренировкам и стараются не пропускать без уважительной причины. На самом деле, времени для подготовки было немного, но я доволен выступлением своих спортсменов, для первого раза, это хорошие показатели. Например, в финале наш спортсмен Еркин встречался с уже титулованным чемпионом из Узбекистана, но смог одолеть его и принести в копилку сборной золотые медали, - поделился тренер столичной спортивной школы, заслуженный мастер спорта РК по армрестлингу Ахмедов Заир Далимбекович.

В планах тренера развивать армрестлинг среди спортсменов с инвалидностью и "увеличивать контингент".