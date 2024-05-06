Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанские боксеры завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Азии

Казахстанские боксеры завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Азии , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 21:34 Фото: казахстанская федерация бокса
Завершились соревнования в юношеской категории на чемпионате Азии по боксу до 22 лет, проходившем в Астане с 27 апреля, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Как сообщили в Казахстанской федерации бокса, сегодня определились победители в 25 весах среди молодежи (13 юношей, 12 девушек).

Члены мужской сборной принесли Казахстану пять золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

Девушкам удалось завоевать шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали.

Топ-3 стран по призам:

  • Казахстан – 11 "золота", 4 "серебра", 9 "бронзы";
  • Узбекистан – 7 "золота", 3 "серебра", 12 "бронзы";
  • Индия – 5 "золота", 9 "серебра", 8 "бронзы".

Среди казахстанских борксерш чемпионками стали: 

  • Аяжан Сыдық;
  • Аяжан Ермек;
  • Толғанай Қасымхан;
  • Ұлдана Таубай;
  • Шұғыла Нәлібай;
  • Аружан Зейноллаева.

Среди казахстанских боксеров чемпионами стали: 

  • Алексей Хаванцев;
  • Торехан Сабырхан;
  • Онер Сейлхан;
  • Санджарали Бегалиев;
  • Мадияр Бексултанов.

Победители конкурса получили за:

  • Первое место – 700 долларов;
  • Второе место – 400 долларов;
  • Третье место – 200 долларов.

Ранее сообщалось, что казахстанская боксерша Багжан Отынбай вышла в финал чемпионата Азии по боксу U-22. 

Читайте также

Футбол Скачки Победа
Лошадь наставника "Реала" выиграла скачки в Париже
Футбол Рекорд АПЛ
Салах установил рекорд АПЛ по результативности
Футбол Рекорд Майами
Месси может стать лучшим снайпером в истории ФК "Интер Майами"
Диана Абдуллаева
Астана 2024 год Хорошие новости Бокс
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, землетрясение, ВКО
Землетрясение произошло в Алматинской области
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
штормовое предупреждение
В каких регионах Казахстана 6 мая ожидаются заморозки
В Алматинской области подстрелили ребенка
Ребенка подстрелили в Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: