Казахстанские боксеры завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Азии

Завершились соревнования в юношеской категории на чемпионате Азии по боксу до 22 лет, проходившем в Астане с 27 апреля, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в Казахстанской федерации бокса, сегодня определились победители в 25 весах среди молодежи (13 юношей, 12 девушек).

Члены мужской сборной принесли Казахстану пять золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

Девушкам удалось завоевать шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали.



Топ-3 стран по призам:

Казахстан – 11 "золота", 4 "серебра", 9 "бронзы";

Узбекистан – 7 "золота", 3 "серебра", 12 "бронзы";

Индия – 5 "золота", 9 "серебра", 8 "бронзы".

Среди казахстанских борксерш чемпионками стали:

Аяжан Сыдық;

Аяжан Ермек;

Толғанай Қасымхан;

Ұлдана Таубай;

Шұғыла Нәлібай;

Аружан Зейноллаева.

Среди казахстанских боксеров чемпионами стали:

Алексей Хаванцев;

Торехан Сабырхан;

Онер Сейлхан;

Санджарали Бегалиев;

Мадияр Бексултанов.

Победители конкурса получили за:

Первое место – 700 долларов;

Второе место – 400 долларов;

Третье место – 200 долларов.

Ранее сообщалось, что казахстанская боксерша Багжан Отынбай вышла в финал чемпионата Азии по боксу U-22.