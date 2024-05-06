Казахстанские боксеры завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Азии
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Как сообщили в Казахстанской федерации бокса, сегодня определились победители в 25 весах среди молодежи (13 юношей, 12 девушек).
Члены мужской сборной принесли Казахстану пять золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.
Девушкам удалось завоевать шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали.
Топ-3 стран по призам:
- Казахстан – 11 "золота", 4 "серебра", 9 "бронзы";
- Узбекистан – 7 "золота", 3 "серебра", 12 "бронзы";
- Индия – 5 "золота", 9 "серебра", 8 "бронзы".
Среди казахстанских борксерш чемпионками стали:
- Аяжан Сыдық;
- Аяжан Ермек;
- Толғанай Қасымхан;
- Ұлдана Таубай;
- Шұғыла Нәлібай;
- Аружан Зейноллаева.
Среди казахстанских боксеров чемпионами стали:
- Алексей Хаванцев;
- Торехан Сабырхан;
- Онер Сейлхан;
- Санджарали Бегалиев;
- Мадияр Бексултанов.
Победители конкурса получили за:
- Первое место – 700 долларов;
- Второе место – 400 долларов;
- Третье место – 200 долларов.
Ранее сообщалось, что казахстанская боксерша Багжан Отынбай вышла в финал чемпионата Азии по боксу U-22.