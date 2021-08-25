Талибы заявили о "хороших отношениях" с Китаем и Россией

В террористической группировке заявили о намерении поддержания хороших отношений с соседним Китаем и Россией, передает zakon.kz.

Террористическое движение "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил представитель политического офиса организации в Катаре Мохаммад Наим, сообщает РБК.

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Китай – соседняя для нас страна, и у нас с ней хорошие отношения. То же самое касается и России, – сказал он.

Мохаммад Наим добавил, что талибы намерены "развивать отношения со всеми соседними с Афганистаном странами".

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