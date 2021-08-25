Батырбек Байбосынов назначен замначальника Службы государственной охраны РК

Батырбек Байбосынов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
Распоряжением главы государства Байбосынов Батырбек Бердыбаевич назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.
Батырбек Байбосынов родился 6 января 1978 года в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Военный институт КНБ РК (2000);
· Университет "Туран-Астана" (2009)
Трудовой стаж:
· Командир взвода, Заместитель командира роты в Пограничной службе КНБ РК (05.2000-11.2002);
· Занимал различные должности в Службе государственной охраны Республики Казахстан (11.2002-08.2020);
· Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник Службы безопасности Первого Президента РК - Елбасы (28.08.2020-14.12.2020);
· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник службы безопасности Первого президента Республики Казахстан (с 14.12.2020).
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