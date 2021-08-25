Батырбек Байбосынов назначен замначальника Службы государственной охраны РК

25 августа 2021, 13:31
Фото: Акорда

Батырбек Байбосынов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Байбосынов Батырбек Бердыбаевич назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Батырбек Байбосынов родился 6 января 1978 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Военный институт КНБ РК (2000);

· Университет "Туран-Астана" (2009)

Трудовой стаж:

· Командир взвода, Заместитель командира роты в Пограничной службе КНБ РК (05.2000-11.2002);

· Занимал различные должности в Службе государственной охраны Республики Казахстан (11.2002-08.2020);

· Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник Службы безопасности Первого Президента РК - Елбасы (28.08.2020-14.12.2020);

· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник службы безопасности Первого президента Республики Казахстан (с 14.12.2020).


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