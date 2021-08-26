Будут ли вводить Ashyq в автобусах Нур-Султана и Алматы

Редакция zakon.kz выяснила, планируется ли введение проекта Ashyq в общественном транспорте Нур-Султана и Алматы.

Так, в столичном акимате сообщили, что введение системы Ashyq не планируется, но попросили соблюдать действующие санитарные правила.

Правила, которые необходимо соблюдать в общественном транспорте, остаются прежними - это обязательное ношение масок, безналичный расчет, вход через переднюю дверь. Проект Ashyq не планируем вводить, - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

В автобусах Алматы также не планируют вводить Ashyq.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы, внедрение программы Ashyq в общественном транспорте не предусмотрено, - ответили на официальный запрос.

Напомним, 5 августа в автобусах Атырау внедрили систему Ashyq. Это первый город в Казахстане, где вход в общественный транспорт начали контролировать через приложение.

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В Казахстане ослабят карантин

25 августа состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В связи со стабилизацией эпидситуации комиссией было принято решение ослабить карантин, в частности, разрешить общественному транспорту работать в субботу.

Тамила Языкова, Нур-Султан