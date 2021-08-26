Жителям сгоревшего дома в Алматы предоставят новые квартиры

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями сгоревшего дома по ул. Актолкын в Жетысуском районе. Для них город приобрел новое жилье, сообщает zakon.kz.

В Instagram Бакытжан Сагинтаев рассказал о посещении семей, проживавших в сгоревшем доме. Вместе с ними аким города осмотрел новый дом, где ведутся отделочные работы.

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Сегодня поставили точку в вопросе пострадавших из-за пожара 14 семей. Дом по ул. Актолкын в Жетысуском районе восстановлению не подлежит. Вместе с жителями осмотрели новые квартиры, которые приобретаем за счет средств местного бюджета в строящемся доме. Осталось немного до переезда. Пожелаем будущим новоселам счастья! - написал он.

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