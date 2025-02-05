Новые квартиры получили жители Атбасара
В этот день атбасарцы получили новое жилье в современном жилом комплексе. Дом построен совсем недавно. Квартиры имеют удобную планировку и комфортные условия для проживания. Глава региона Марат Ахметжанов, вручая ключи, отметил, что создание комфортных условий для жизни населения является приоритетной задачей для местных исполнительных органов.
"Обретение собственного жилья – большое событие для каждой семьи. Президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил уделять особое внимание не только количеству, но и качеству строительства. Мы продолжаем активную работу в этом направлении, и сегодня 76 семей обрели новый дом. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно", – подчеркнул Марат Ахметжанов.
Счастливые новоселы не скрывали эмоций. Одна из них – Юлия Юрченко – поделилась своими впечатлениями. К слову, она стояла в очереди как сирота.
"Ждала вот 15 лет. У меня есть дочка, поэтому я очень-очень рада. Дом очень хороший, такой современный. Здесь поблизости школы, садики, есть все для развития моего ребенка. Очень хотелось бы выразить благодарность главе государства", – поделилась счастливая обладательница квартиры Юлия Юрченко.
Напомним, в прошлом году в Акмолинской области введено 661 тыс. кв. м жилья. Это позволило улучшить жилищные условия более 6 тысяч акмолинцев. В 2025 году планируется строительство еще 665 тыс. кв. м жилья, что позволит многим семьям получить долгожданные квартиры.