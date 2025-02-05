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События

Новые квартиры получили жители Атбасара

Атбасар , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 20:21 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов вручил ключи от новых квартир жителям города Атбасар. Новое жилье получили многодетные семьи, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями и другие категории очередников.

В этот день атбасарцы получили новое жилье в современном жилом комплексе. Дом построен совсем недавно. Квартиры имеют удобную планировку и комфортные условия для проживания. Глава региона Марат Ахметжанов, вручая ключи, отметил, что создание комфортных условий для жизни населения является приоритетной задачей для местных исполнительных органов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Обретение собственного жилья – большое событие для каждой семьи. Президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил уделять особое внимание не только количеству, но и качеству строительства. Мы продолжаем активную работу в этом направлении, и сегодня 76 семей обрели новый дом. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно", – подчеркнул Марат Ахметжанов.
Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Счастливые новоселы не скрывали эмоций. Одна из них – Юлия Юрченко – поделилась своими впечатлениями. К слову, она стояла в очереди как сирота.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Ждала вот 15 лет. У меня есть дочка, поэтому я очень-очень рада. Дом очень хороший, такой современный. Здесь поблизости школы, садики, есть все для развития моего ребенка. Очень хотелось бы выразить благодарность главе государства", – поделилась счастливая обладательница квартиры Юлия Юрченко.
Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Напомним, в прошлом году в Акмолинской области введено 661 тыс. кв. м жилья. Это позволило улучшить жилищные условия более 6 тысяч акмолинцев. В 2025 году планируется строительство еще 665 тыс. кв. м жилья, что позволит многим семьям получить долгожданные квартиры.

Айсулу Омарова
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