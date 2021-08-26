Талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай находится под домашним арестом, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал CNN, глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай находятся под домашним арестом в Кабуле.

Талибы конфисковали автомобили Карзая и отобрали оружие у его телохранителей, а затем провели обыск в доме Абдуллы.

Ранее афганские СМИ сообщили, что Карзай, Абдулла, а также лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления страной, который собирается сформировать движение "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран). Ожидается, что в нем будет 12 участников, включая лидера политического крыла организации Абдула Гани Барадара и главу военной комиссии Моулави Якуба.

Движение "Талибан" в середине лета провело стремительное наступление и отбило у правительственных войск большую часть республики. Единственной неподконтрольной мятежникам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению.

Представитель политофиса организации Мухаммед Наим заявил, что двадцатилетняя война в Афганистане окончена.