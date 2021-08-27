Эвакуированных после взрывов в Жамбылской области разместили в школе

После происшествия в Жамбылской области многие местные жители покинули свои дома. Сейчас остро стоит вопрос, где их разместить, сообщает zakon.kz.

В Министерстве обороны рассказали, что на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета, но, тем не менее, в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей из близлежащих домов. К месту происшествия направлена комиссия под руководством министра обороны, которая будет заниматься ликвидацией последствий происшествия.

После этого, в Telegram-канале ВТВС | В Таразе всегда солнечно появилась информация, что часть людей разместили в 5-й школе. Неравнодушных просят помочь продуктами и лекарствами.

26 августа в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.