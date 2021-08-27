Ким Кардашьян после развода оставит фамилию мужа

Американская телезвезда Ким Кардашьян после развода с рэпером намерена сохранить его фамилию, сообщает zakon.kz.

Как отметили источники, она не хочет отказываться от своей двойной фамилии Кардашьян-Уэст в ближайшее время ради детей, передает The Mirror.

У 40-летней Кардашьян и ее супруга четверо четей – Норт, Чикаго, Псалом и Сейнт. У всех фамилия отца.

Близкий из окружения Кардашьян рассказал изданию, что она и рэпер стараются поддерживать родительские отношения.

Звезда американского реалити-шоу подала на развод с музыкантом в феврале 2021 года после семи лет брака. Вся семья Кардашьян поддержала ее решение. А сам развод прошел максимально мирно. У пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал.

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