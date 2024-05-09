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Дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян дебютировала в "Короле Льве"

дочь Ким Кардашьян, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 00:30 Фото: Instagram/kimkardashian
10-летняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норт Уэст исполнила первую роль в театре в спектакле "Король Лев", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации E!Online, девочка успела присоединиться к составу спектакля "Король Лев", который приурочен к 30-летию знаменитого диснеевского фильма. Премьера запланирована на 24 мая. Однако источники не сообщили, какую роль Норт Уэст исполнит в спектакле.

В декабре Норт Уэст дебютировала на сцене вместе с отцом. Дочь Ким Кардашьян исполнила песни вместе с отцом во время его совместного выступления с Ty Dolla $ign. Они представили проект Vultures на рейве под открытым небом в Майами. Одна из рэп-композиций 10-летней Уэст войдет в альбом рэпера. В него также войдут совместные работы с Ники Минаж ("New Body"), Lil Baby и Charlie Wilson ("Everybody", в которой использованы песни Backstreet Boys), Янг Тагом ("River"), Фредди Гиббсом ("Back to Me"), а также Кодаком Блэком и Bad Bunny.

Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем Канье Уэстом в марте 2023 года. У знаменитостей четверо детей: 10-летняя Норт, восьмилетний Сейнт, шестилетняя Чикаго и четырехлетний Псалм.

Ранее сообщалось, что Wink и "Кинопоиск" могут приостановить работу.

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