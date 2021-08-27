Министр обороны готов подать в отставку

Министр обороны Нурлан Ермекбаев готов уйти в отставку после взрывов в Жамбылской области, передает zakon.kz.

После брифинга, где выступали главы Минобороны и Министерства чрезвычайной ситуации, корреспондент "Азаттык" спросил Ермекбаева, уйдет ли он в отставку.

Моя главная цель - ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Если вас интересует вопрос отставки, то после того, как я услышал эту новость, я принял для себя решение: я подам в отставку, я буду просить отставки. Все остальное решит вышестоящее руководство, - ответил Нурлан Ермекбаев.

Нурлан Ермекбаев был назначен на должность министра обороны в августе 2018 года. До назначения он занимал должность помощника президента - секретаря Совета Безопасности РК.

Ермекбаев родился 1 января 1963 года в городе Шымкент. Он занимал должности советника президента РК - Центра внешней политики Администрации президента, заместителя министра иностранных дел, помощника президента, посла РК в КНР, по совместительству во Вьетнаме и КНДР, помощника президента - секретаря Совета безопасности, министра по делам религий и гражданского общества.

Взрывы в Жамбылской области прогремели накануне в 19:00. Сообщается о 4 погибших. Все они были военными.

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