Спорт

Али Алиев готов подать в отставку

Али Алиев подает в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 02:13 Фото: qfl.kz
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев готов подать в отставку, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции в ночь на 8 сентября после разгромного поражения от команды Бельгии со счетом 6:0. Отрывок с заявлением Алиева сразу разместил спортивный казахстанский журналист Иван Резванцев у себя в Telegram-канале "Дядя Ваня".

"Беру ответственность на себя. Напишу заявление об отставке", – ответил Алиев на просьбу прокомментировать ситуацию.

Тем временем "Барыс" стартовал в КХЛ с сенсационной победы над финалистом прошлого сезона.

Фото Алия Абди
Алия Абди
