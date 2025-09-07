Али Алиев готов подать в отставку
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев готов подать в отставку, сообщает Zakon.kz.
Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции в ночь на 8 сентября после разгромного поражения от команды Бельгии со счетом 6:0. Отрывок с заявлением Алиева сразу разместил спортивный казахстанский журналист Иван Резванцев у себя в Telegram-канале "Дядя Ваня".
"Беру ответственность на себя. Напишу заявление об отставке", – ответил Алиев на просьбу прокомментировать ситуацию.
