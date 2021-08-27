"Казгидромет" проверяет воздух на вредные вещества в Жамбылской области

Специалисты "Казгидромета" проверяют воздух на наличие вредных веществ в Жамбылской области, передает zakon.kz.

На трассе в Байзакском районе Жамбылской области сотрудники "Казгидромет" установили аппараты, чтобы проверить воздух на наличие вредных веществ.

Сейчас мы берем пробы на загрязняющие вещества в атмосфере. В том числе на пыль, диоксид азота, диоксид серы, формальдегид и фтороводорода. Это наша вторая точка забора проб, первая точка была на въезде. Планируем взять пробы в пяти точках. По результатам проб из первой точки пока могу сказать только по оксиду углерода, концентрация не превысила допустимые нормы. По остальным загрязняющим веществам пока проводятся лабораторные исследования, - сказала руководитель лаборатории "Казгидромет" Зауреш Абдиева.

Накануне, 26 августа, в 19:00 в Жамбылской области прогремели взрывы. Сообщается о пяти погибших. Все они были военными. Пострадали 90 человек. Местное население эвакуировано в школы. Министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку.

Исламбек Дастан