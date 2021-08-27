Еще один военный погиб в Жамбылской области

Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.



Ранее министр обороны сообщал о четырех погибших.

Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 1992 г.р., непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия. Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений, - уточнили в пресс-службе МО РК.

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Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего.

Министерство обороны окажет необходимую помощь его семье, - добавили в ведомстве.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

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