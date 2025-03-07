Дышать станет легче: к содержанию вредных веществ в воздухе предъявляют новые требования

В Казахстане меняются гигиенические нормативы к атмосферному воздуху с 7 марта 2025 года, пишет Zakon.kz. Отныне ПДК вредных веществ будут суммировать, если их действие вызывает одни и те же болезни. Ранее ПДК считали по отдельности, что не давало реальной картины загрязнения воздуха.

Напомним, действующие Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций утверждены 2 августа 2022 года. В них указаны предельно допустимые концентрация загрязняющих веществ.

Например, для оксида углерода (он же угарный газ) максимальная разовая ПДК составляет 5 мг на кубический метр воздуха. Больше – опасно для здоровья и даже жизни. Но проблема в том, что и меньшее количество опасно. Если помимо угарного газа в воздухе будут находиться другие вредные вещества, действующие однонаправленно, то есть оказывающие аналогичное влияние и вызывающие те же заболевания.

Например, гексан – сам по себе относительно безопасный и легко испаряющийся растворитель. Для него ПДК – аж 60 мг на кубический метр воздуха.

Если считать их по отдельности, как прежде и делали, то формально в воздухе концентрация ПДК этих веществ может быть и в пределах нормы. Однако на самом деле вред будет являться недопустимым, поскольку их ПДК надо суммировать.

Этому, то есть учету эффекта суммации, и посвящен приказ министра здравоохранения РК от № 10 о внесении изменения и дополнения в Гигиенические нормативы.

Это дополнение представляет собой перечень веществ, обладающих эффектом суммации. А также формулу расчета.

7 марта 2025 новые правила вводятся в действие.