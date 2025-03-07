Дышать станет легче: к содержанию вредных веществ в воздухе предъявляют новые требования
Напомним, действующие Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций утверждены 2 августа 2022 года. В них указаны предельно допустимые концентрация загрязняющих веществ.
Например, для оксида углерода (он же угарный газ) максимальная разовая ПДК составляет 5 мг на кубический метр воздуха. Больше – опасно для здоровья и даже жизни. Но проблема в том, что и меньшее количество опасно. Если помимо угарного газа в воздухе будут находиться другие вредные вещества, действующие однонаправленно, то есть оказывающие аналогичное влияние и вызывающие те же заболевания.
Например, гексан – сам по себе относительно безопасный и легко испаряющийся растворитель. Для него ПДК – аж 60 мг на кубический метр воздуха.
Если считать их по отдельности, как прежде и делали, то формально в воздухе концентрация ПДК этих веществ может быть и в пределах нормы. Однако на самом деле вред будет являться недопустимым, поскольку их ПДК надо суммировать.
Этому, то есть учету эффекта суммации, и посвящен приказ министра здравоохранения РК от № 10 о внесении изменения и дополнения в Гигиенические нормативы.
Это дополнение представляет собой перечень веществ, обладающих эффектом суммации. А также формулу расчета.
7 марта 2025 новые правила вводятся в действие.