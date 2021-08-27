В Байзакском районе ведутся восстановительные работы - аким

В Байзакском районе, где накануне произошли взрывы в воинской части, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил аким района Бакыт Казанбасов, передает корреспондент zakon.kz.

Неподалеку от места происшествия есть три населенных пункта. В поселке Кайнар 17 домов, где проживает 85 человек. Они доставлены в пятую школу в городе. Жертв нет. В поселке Жибек Жолы в 13 домах выбило стекла окон. Сейчас ведутся восстановительные работы. Других серьезный повреждений нет, - сказал он.

Между тем, эвакуированные жители района благодарят власти за помощь.

Я житель этого аула. Вчера нас эвакуировали. Все были на месте: врач, участковый, полиция, ОМОН. Нас вывезли, вот сегодня мы вернулись. У меня все нормально, все на месте. Все контролируется, - рассказал один житель.

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Я хочу поблагодарить за то, что нас собрали и увезли. Большое спасибо. Нас ближе к 10 ночи привезли, до утра скорая мне измерила давление, потому что у меня повысилось давление. Я очень рада тому, что нам помогли, - сказала другая жительница аула.

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Ночью в связи с этой ситуацией благодаря патрулю население аула было эвакуировано. Никаких происшествий не было. Парни из патруля, сорудники внутренних дел всю ночь обходили аулы, призывали к терпению, выполняли свою работу. Аул остался в сохранности, мародерства не было, - благодарит еще один эвакуированный житель района.

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Накануне, 26 августа, в 19:00 в Жамбылской области прогремели взрывы. Оказалось, что произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов в Байзакском районе. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Причина возгорания пока не установлена. Сообщается о пяти погибших. Все они были военными. Пострадали 90 человек. Местное население эвакуировано в школы. Министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку.

Дастан Исламбек