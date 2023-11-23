Часть Павлодара осталась без света: ведутся аварийно-восстановительные работы

В Павлодаре произошло аварийное отключение на подстанции "Правобережная", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", ограничена подача электроснабжения в районе улиц Чокина, Машхур Жусупа, Астана, М. Горького, Амангельды, Кубанская. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Персонал городского ПЭС проводит оперативные работы по переподключению потребителей от других подстанций.

Отмечается, что подача электроснабжения жителям Усольского микрорайона восстановлена.

19 ноября в Павлодарской области из-за ветра отключилось электричество в 100 населенных пунктах.