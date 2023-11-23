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Часть Павлодара осталась без света: ведутся аварийно-восстановительные работы

Аварийное отключение произошло на подстанции в Павлодаре Фото: pixabay
В Павлодаре произошло аварийное отключение на подстанции "Правобережная", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", ограничена подача электроснабжения в районе улиц Чокина, Машхур Жусупа, Астана, М. Горького, Амангельды, Кубанская. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Персонал городского ПЭС проводит оперативные работы по переподключению потребителей от других подстанций.

Отмечается, что подача электроснабжения жителям Усольского микрорайона восстановлена.

19 ноября в Павлодарской области из-за ветра отключилось электричество в 100 населенных пунктах. 

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Анастасия Стативкина
Павлодар Павлодарская область
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