Взрывы в Таразе: установлены личности еще трех погибших

Установлены личности еще трех погибших при взрывах в Таразе, сообщает zakon.kz.
По данным МО РК, их тела были ранее найдены на месте пожара на складе боеприпасов.
Все - сотрудники ДЧС по Жамбылской области:
- водитель сотрудник СПЧ-1 старший сержант Куатбек Гафан Жомартулы, 1995 г.р.,
- пожарный-спасатель ПЧ-4 сержант Адильбек Адлет Канатбекулы, 1987 г.р.,
- пожарный-спасатель ПЧ-4 рядовой Кенес Алиби Бексултанулы, 1999 г.р.
26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.
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По последним данным, погибли 15 человек.
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