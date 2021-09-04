При выстрелах в воздух в Афганистане погибли четыре человека 

4 сентября 2021, 12:08
Фото: twitter / islamic front

Четыре человека погибли, семеро пострадали в нескольких инцидентах, когда боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) совершали стрельбу в воздух, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 3 сентября.

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Ранее талибы сообщили, что установили контроль над Панджшером. По словам корреспондента турецкой газеты Yeni Safak, радикалы уже начали праздновать полный захват Афганистана. Они устроили салют в честь падения фронта сопротивления.

Накануне представители "Талибана" заявили, что афганским женщинам в хиджабе будут доступны образование и работа.

Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать, – пообещал Шахин.


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