При выстрелах в воздух в Афганистане погибли четыре человека 

Четыре человека погибли, семеро пострадали в нескольких инцидентах, когда боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) совершали стрельбу в воздух, передает zakon.kz.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Инцидент произошел 3 сентября.
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Ранее талибы сообщили, что установили контроль над Панджшером. По словам корреспондента турецкой газеты Yeni Safak, радикалы уже начали праздновать полный захват Афганистана. Они устроили салют в честь падения фронта сопротивления.
Накануне представители "Талибана" заявили, что афганским женщинам в хиджабе будут доступны образование и работа.
Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать, – пообещал Шахин.
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