В Казахстане изменили правила поступления в докторантуру и магистратуру 

Изменены правила для поступления в магистратуру и докторантуру. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщает zakon.kz.

Теперь прием в магистратуру и докторантуру будет проводиться два раза в год. Соответственно вступительные экзамены в магистратуру и докторантуру будут организованы дважды: традиционно в августе и дополнительно в декабре, - сказал Аймагамбетов.

Читайте также: Поступление в магистратуру и докторантуру теперь будет онлайн



Планируется, что данная норма начнет действовать в текущем году. В декабре будет организовано повторное проведение комплексного тестирования и вступительных экзаменов. Прием документов начнется в ноябре.

По итогам летнего приема и проведенных экзаменов в магистратуру и докторантуру остались неприсужденные гранты, граждане смогут претендовать на эти государственные гранты в декабре текущего года. Информация о количестве грантов в разрезе направлений подготовки и точных сроках приема документов будет опубликована дополнительно, - подытожил министр.