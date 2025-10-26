#АЭС в Казахстане
Общество

Когда начнется прием документов в магистратуру и докторантуру

Фото: Zakon.kz
В Министерстве науки и высшего образования рассказали, когда начнется второй поток приема документов в магистратуру и докторантуру, сообщает Zakon.kz.

28 октября начнется прием заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру и прием документов для поступления в докторантуру, сообщили в МНВО.

Прием заявлений проходит на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz

Прием заявлений на КТ продлится до 10 ноября 2025 года включительно.

Ранее изменились правила ведения реестра образовательных программ вузов.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
