Медведицу, укусившую девочку в Костанае, перевезут в СКО

Медведицу, которая покусала девочку, перевезут с базы отдыха "Радуга" в Костанайской области в СКО, передает zakon.kz.

Инцидент с нападением животного на ребенка произошел 5 сентября. Теперь медведицу увезут на базу отдыха "Абакшино" в Северо-Казахстанской области.

Несколько лет назад в Абакшино из Костанайской области перевезли медведицу по имени Катя, у которой также есть "криминальное прошлое". Здесь она в течение 15 лет находилась в вольере в зоне строгого режима УК – 161/2, сообщает Петропавловск.news.

Полиция немедленно начала переговоры с базой отдыха Абакшино, при которой создан свой зоопарк. Там работают специалисты, и есть соответствующие условия для содержания животных. Медведь не является объектом охоты у нас в области. Поэтому его нельзя просто взять и пристрелить, – отметил начальник природоохранной полиции Костанайской области Талгат Ахметов.

Инцидент произошел на базе отдыха "Радуга" в Костанайской области. Медведица содержалась в клетке, мама с девочкой захотели покормить животное. Сначала медведица отреагировала мирно. Затем девочка уже одна подошла к клетке, зверь схватил девочку за ногу и несколько раз укусил. Ребенка удалось вырвать из пасти медведицы.

Полиция начала расследование по статье "Неосторожное причинение вреда здоровью".

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