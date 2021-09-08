Еще одна страна хочет зарегистрировать QazVac

Казахстанскую вакцину от коронавирусной инфекции QazVac хотят зарегистрировать в Швейцарии, передает zakon.kz.

Об этом МИА "Казинформ" сообщила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья.

Что касается регистрации вакцины в Швейцарии, они напрямую связались с нашими Министерствами иностранных дел, торговли и интеграции. Поэтому сейчас работаем с ними. Они сами проявили интерес. Кто выходит на связь, с теми и работаем. Например, есть братские страны, - рассказала она.

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Кроме Кыргызстана, как отметила гендиректор НИИ проблем биологической безопасности, никто не связывался с предложением о регистрации QazVac.

А Швейцария сама связалась, говорили: "Поможем вам, если пройдете регистрацию, можно выпускать в Африку, Латинскую Америку". Кунсулу Закарья

6 августа она сообщила, что в Казахстане скоро начнется производство вакцины против "дельта-штамма" COVID-19.

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Действительно, все мировое научное сообщество работает над разработкой эффективной вакцины против "дельта-штамма" коронавируса. Также вакцину "Спутник V" модифицировали под "дельта-штамм". В Соединенных Штатах тоже работают над этим штаммом вируса. Все проводимые работы, в том числе наши, зарубежных стран находятся на уровне изучения, исследования. Еще не получили одобрения Министерства здравоохранения. Они рассматривают. В ближайшее время дадут разрешение. Сейчас ждем их ответа. Кунсулу Закарья

Также гендиректор НИИ проблем биологической безопасности сообщила, что в Жамбылскую область прибудут представители комиссии ВОЗ, которые ознакомятся с работой завода, выпускающего QazVac.

Они приезжают только по сертификату GMP. Иными словами, они хотят посмотреть, насколько производственная практика соответствует этому стандарту. Чтобы нашу отечественную вакцину зарегистрировали в ВОЗ, нужно получить международный сертификат. Если не получим его, они не будут рассматривать наши документы. Комиссия приезжает, чтобы ознакомиться с работой нашего завода. Пока они только знают о том, что мы построили завод. Но это ничего не решает. Нужно понимать так, что они приезжают к нам в качестве гостей. Они познакомятся с работой завода, понаблюдают. Только после этого подготавливается конкретный план по регистрации. Кунсулу Закарья

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