Женщины вновь вышли на акцию протеста в Кабуле

Жительницы Кабула снова вышли на акцию протеста, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщил один из участников манифестации.

По его словам, они несли плакаты с портретом Негар Масуми - убитой на восьмом месяце беременности сотрудницы тюрьмы в провинции Гор. Представитель талибов опроверг информацию о причастности боевиков к смерти Масуми.

Участницы шествия требуют дать возможность женщинам принимать участие в управлении страной. Талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность.

По словам собеседника агентства, талибы пытаются помешать шествию, которое началось в районе Даште-Барчи в западной части Кабула. Данных о применении силы в отношении протестующих пока не поступало.

Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой новых властей. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Как и сейчас, большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.

Historic scenes from the streets of Kabul. Taliban can’t stop Afghan women anymore. Not with guns, not with words.#SanctionPakistan#FreeAfghanistan pic.twitter.com/hQQ75OaQwa