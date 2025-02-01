В Грузии вновь проходят акции протеста

У здания парламента Грузии в Тбилиси вновь проходит антиправительственная акция протеста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, автомобильное движение на проспекте Руставели, где расположено здание парламента, перекрыто.

"Протестующие устраивают демонстрации на протяжении более двух месяцев. Одновременно акция также проходит в Батуми, ее участники также требуют назначить повторные парламентские выборы и освободить задержанных за два месяца протестующих", – говорится в сообщении.

🔥 Mass protests in #Georgia 🇬🇪 Citizens take to the streets, demanding the release of political prisoners and new elections.

! ✊ #GeorgiaProtests #RepressioninGeorgia



🎥 Gela Mtivlishvili pic.twitter.com/NFlqp9v5bw — Mtavari TV (@MtavariChannel) January 31, 2025

28 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой заявил о непризнании прошедших в Грузии парламентских выборов. Ранее в Еврокомиссии заявили, что организация поддерживает процесс разморозки вступления страны в Евросоюз, но только при условии смены политического курса, чтобы он "не противоречил принципам и условиям членства в ЕС".

Стоит отметить, что результатом первых дней грузинских беспорядков стали десятки раненых с обеих сторон. Полиция задержала более 200 человек. Число задержанных постоянно растет, и это еще не конец. В МВД Грузии уже объявили, что в интернете протестующие обсуждают блокирование работы центральных телеканалов, автодорог и вокзалов.

С хроникой беспорядков в Грузии можно ознакомиться здесь.