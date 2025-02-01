В Грузии вновь проходят акции протеста
Как пишет ТАСС, автомобильное движение на проспекте Руставели, где расположено здание парламента, перекрыто.
"Протестующие устраивают демонстрации на протяжении более двух месяцев. Одновременно акция также проходит в Батуми, ее участники также требуют назначить повторные парламентские выборы и освободить задержанных за два месяца протестующих", – говорится в сообщении.
🔥 Mass protests in #Georgia 🇬🇪 Citizens take to the streets, demanding the release of political prisoners and new elections.— Mtavari TV (@MtavariChannel) January 31, 2025
! ✊ #GeorgiaProtests #RepressioninGeorgia
🎥 Gela Mtivlishvili pic.twitter.com/NFlqp9v5bw
28 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой заявил о непризнании прошедших в Грузии парламентских выборов. Ранее в Еврокомиссии заявили, что организация поддерживает процесс разморозки вступления страны в Евросоюз, но только при условии смены политического курса, чтобы он "не противоречил принципам и условиям членства в ЕС".
Стоит отметить, что результатом первых дней грузинских беспорядков стали десятки раненых с обеих сторон. Полиция задержала более 200 человек. Число задержанных постоянно растет, и это еще не конец. В МВД Грузии уже объявили, что в интернете протестующие обсуждают блокирование работы центральных телеканалов, автодорог и вокзалов.
С хроникой беспорядков в Грузии можно ознакомиться здесь.