Афганские женщины потребовали уважать их права

17 августа 2021, 19:46
Фото: pixabay.com

Несколько женщин устроили акцию на улицах Кабула, передает zakon.kz.

Как сообщает "РИА Новости", женщины прошли по улицам столицы Афганистана с белыми листами, после чего остановились и хором проскандировали свои требования. Они потребовали, чтобы талибы соблюдали политические и гражданские права, а также уважали права женщин.

Отмечается, что движению девушек никто не препятствовал, никаких мер к ним применено не было.

Талибы вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Позднее "Талибан" (запрещенное в Казахстане движение) объявил войну в Афганистане оконченной.

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