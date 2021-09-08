Радикализм: что приводило человечество к самым трагическим последствиям

По мнению Общественного фонда "Social Development Center", радикализм и чувство превосходства одной идеологии над другой приводили человечество к самым трагическим последствиям. Нельзя проявлять беспечность и быть полностью уверенным, что эти деструктивные убеждения не смогут найти место и в нашем обществе, сообщает zakon.kz.

Сегодня мы начали чаще слышать про такое понятие, как светскость или светское государство. Об этом пишут журналисты, говорят в школах, по линии местных исполнительных органов реализуются информационно-разъяснительные мероприятия среди студентов и различных коллективов. "Зачем это делать?" - спросят одни. "Нашли что обсуждать!" - будут сетовать другие. "Уже не знают, куда тратить бюджетные деньги" - гневно плюются третьи. Возможно, где-то они будут правы, но…

Многие ли из них ведают статистической и аналитической информацией о религиозной ситуации в стране, регионе и мире? Знают ли люди о новых тенденциях, возникающих рисках и угрозах? Думаем, нет. По крайней мере, большая часть населения самостоятельно не интересуется этими вопросами.

И это нормально. Для простого обывателя есть вопросы куда более важные – оплатить коммуналку, запастись продуктами, собрать детей в школу, решить задачи на работе, чтобы обеспечить свой карьерный рост и т.д. и т.п.

Однако, эти вопросы, которые кажутся для казахстанцев далекими, могут быстро обрести актуальность. Возьмем для примера Афганистан – не будем углубляться в политические и экономические аспекты сложившейся ситуации, просто посмотрим на ситуацию со стороны.

С приходом к власти "Талибана" (запрещенная в Казахстане по решению суда террористическая организация) - религиозной организации радикального толка, мы все чаще слышим о нарушении прав человека, в особенности женщин. Женщин лишают права на образование, права на свободное передвижение, права на труд. Им диктуют, как одеваться, а любое неповиновение или инакомыслие жестоко карается. Как передает BBC (Би-би-си), в минувшие выходные боевики "Талибана" в центральной афганской провинции Гор жестоко избили, а затем застрелили беременную сотрудницу полиции на глазах мужа и детей. И таких примеров, к сожалению, очень много.

Для чего это делается? Ответ прост: для насаждения конкретной идеологии, которой придерживается группа радикально настроенных религиозных фанатиков. Фанатиков, которые глубоко вдолбили в свою голову и сердце чувство превосходства над "другими".

Многие спросят, зачем нам Афганистан, где мы и где они? И, возможно, в какой-то степени этот вопрос будет справедливым.

Однако не стоит забывать уроки истории, именно радикализм и чувство превосходства одной идеологии над другой (независимо религиозной или политической или иной) приводили человечество к самым трагическим последствиям. Нельзя проявлять беспечность и быть полностью уверенным, что эти деструктивные убеждения не смогут найти место и в нашем обществе.

Поэтому для Казахстана, где проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий, очень важно сохранить и уберечь от посягательств изнутри и извне существующую светскую форму государственного устройства, которая обеспечивает абсолютно всем равные права и возможности. Сегодня каждый казахстанец сам определяет, верить ему или нет, в кого верить и как верить. Это его конституционное неотчуждаемое право. И так должно оставаться всегда.