Правительство боевиков – в Афганистане огласили списки чиновников

Афганистана больше не существует. Теперь эта страна называется иначе – Исламский Эмират Афганистан. Об этом заявили представители группировки "Талибан", захватившие власть в стране, сообщает zakon.kz.

Они также представили новый состав правительства. Среди новоиспеченных высокопоставленных чиновников есть лица, которые были в международном розыске, передает Первый канал "Евразия".

Через три недели после взятия Кабула новая власть озвучила изменения в стране. Во-первых, она больше не Афганистан.

Афганистан объявлен "Исламским эмиратом Афганистана", власть в нем будет под религиозным контролем. Мы будем жить по законам шариата. В нашей стране подготовлена почва для исламского правительства. официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид

Во-вторых, талибы огласили временный состав нового правительства.

Верховный лидер – Мавлави Хайбатулла Ахундзада. В период правления талибов, с 1996 по 2001-ый возглавлял один из шариатских судов, где было приемлемо побивание камнями и отсечение рук.

Исполняющий обязанности премьер-министра – Мохаммад Хасан Ахунд. Ему приписывают организацию разгрома древнейших статуй и памятников ЮНЕСКО.

Портфель вице-премьера получил Абдул Гани Барадар. По имеющимся данным, он планировал теракты и отвечал за них финансирование.

Министром обороны стал сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.

А МВД возглавил один из самых разыскиваемых США террористов – Сираджуддин Хаккани. За помощь в его поимке ФБР обещает 5 миллионов долларов.

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Почти все новоиспеченные чиновники либо в "черном" списке ООН, либо под санкциями разных стран, либо в розыске за терроризм. В исполнительную ветвь власти пока попал лишь боевой костяк группировки. Поэтому женщины вышли на демонстрации с требованием доступа к образованию, права вернуться на работу и участия в управлении страной.

Мы хотим тех же прав, что и мужчины, или тех же уступок, которые были у нас при правительстве Ашрафа Гани. Мы хотим быть свободными при правительстве "Талибана" если не на 100%, то хотя бы на 50%. Наша свобода – не одежда, мы и раньше ходили в хиджабе. Наша свобода – это развиваться! поэтесса, гражданская активистка Худа Хамош

Женщины составляют половину общества, они матери, которые обучают мужчин, чтобы они достигли определенного уровня в образовании, экономики и торговле. Почему у них не должно быть никаких прав? журналист, гражданская активистка Париза Мехразай

В следующем, постоянном правительстве талибы обещали представить все слои афганского общества. Новое правительство заявило, что ждет "руки поддержки" от других стран, но афганский кабмин пока не признала ни одна страна. Россия и США заявили о том, что смотреть намерены на дела, а не на слова. Япония и Китай озвучили готовность к диалогу.

Мы готовы поддерживать связь с новым афганским правительством и его лидерами. Надеемся, что они будут действовать согласно ожиданиям международного сообщества и прислушаются к мнению всех этнических групп и социальных слоев афганского народа. официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

Пока талибские чиновники говорят о мирных инициативах, простой народ начинает вооружаться. В провинции Кандагар у торговцев оружием настоящий бум. Они говорят, что боеприпасы, украденные с контрольно-пропускных пунктов, раскупают и талибы, и местные жители. Перестраховка или довооружение, пока неясно. Остынет ли эта "горячая" точка на карте мира или вспыхнет снова, зависит только от того, отказалось ли на самом деле от радикальных мер новое правительство, и будет ли оно сдерживать данные недавно громкие обещания.