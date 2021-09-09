В Карагандинской области будут производить высокосортную известь

В Осакаровском районе приступили к строительству завода по производству высококачественной извести. Будущее предприятие будет поставлять свою продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Строит завод ТОО "Saryopan Operating". Технический партнер – бельгийская транснациональная компания Carmeuse Group. Проектная мощность – 300 тысяч тонн готовой продукции в год, с увеличением до 600. Будет создано до 300 рабочих мест.

Это важный проект, который принесет региону около 30 миллиардов тенге инвестиций, новые рабочие места, новые технологии. Но главное – завод будет выпускать востребованную продукцию, в которой нуждается черная и цветная металлургия, химическая промышленность и другие отрасли. Уверен, это производство станет новой точкой роста для Осакаровского района, – отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Комплекс по производству извести первого сорта обеспечит нужды отечественных предприятий черной и цветной металлургии, стекольной промышленности.

Месторождение Сарыопан уникально тем, что здесь имеется возможность выпускать металлургическую известь, – говорит технический директор SaryopanOperating Ескендир Колдасов. – Карьер будет разрабатываться открытым способом. Горная масса будет сразу поступать в двухфракционное производство. Более крупная фракция – в черную металлургию, а мелкая – в цветную.

Завод будет выпускать известь трех видов: комовую, измельченную и гидрированную. Основными потребителями станут компании "АрселорМиттал Темиртау", "Казахмыс", "Казхром" и KAZ Minerals.

Запуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2022 года.

Производственную инфраструктуру к заводу подведут по государственной программе "Дорожная карта бизнеса – 2025".